كردستان والتيار الصدري يناقشان الانتخابات ويؤكدان على حريتها ونزاهتها

وقال مكتب حكومة كردستان في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "بارزاني استقبل، اليوم وفداً رفيع المستوى من التيار الصدري برئاسة نصّار الربيعي، لبحث أوضاع العراق والعلاقات بين الإقليم والمركز، لاسيما الانتخابات التشريعية المقبلة، وضرورة تمهيد الطريق من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وبما يضمن حقوق ورغبات الأطراف كافة".وفي جانب آخر من الاجتماع، تم التباحث حول أهمية حل المشكلات العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان على أساس الدستور واحترام مبادئ التوازن والمشاركة الحقيقية في الإدارة وصنع القرار في إطار عراق اتحادي وديمقراطي، وفق البيان.