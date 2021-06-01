برئاسة الكاظمي.. مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس مصطفى الكاظمي.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي".

