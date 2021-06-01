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الكاظمي: هذه الحكومة امتلكت الجرأة والارادة في الاصلاح ومكافحة الفساد

سياسة

2021-06-01 | 08:36
الكاظمي: هذه الحكومة امتلكت الجرأة والارادة في الاصلاح ومكافحة الفساد
826 مشاهدة

أكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الحالية امتلكت الجرأة والارادة في الاصلاح ومكافحة الفساد، فيما أشار إلى أن الاسبوع الماضي شهد احداثا حاولت جرنا إلى المجهول لكن تم التعامل معها بحكمة.

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم، انه "مرت سنة صعبة على عمر الحكومة تخللتها العديد من التحديات، استطعنا عبور بعضها ونعمل جاهدين على تجاوز التحديات الاخرى".

وأضاف، أنه "شهد الاسبوع الماضي احداثا تم التعامل معها بحكمة. كان هناك من حاول ان يجرنا الى المجهول لكننا انطلقنا من مبدأ الحفاظ على المصلحة العليا للبلاد، والحرص على جميع ابناء شعبنا. ثبتنا منطق الدولة واليات انفاذ القانون وفق الاسس الدستورية".

ودعا الكاظمي، الوزارات إلى "متابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات التي تقوم باصدارها ومراقبة من يعرقل تلك القرارات والنزول للدوائر لمتابعة عملها"، مشدداً على ضرورة "العمل بكل جدية لتذليل العقبات امام المشاريع والبحث الدائم عن الحلول ليتم التاسيس الى وضع صحيح للبلد".

وشدد أن "هذه الحكومة امتلكت الارادة في اتخاذ القرارات وامتلكت الجرأة والارادة في الاصلاح ومكافحة الفساد، على الرغم من قلة الدعم السياسي لها وايضا قلة الادوات الفاعلة في الوزارات التي يجب ان يكون هناك عمل لتطويرها".
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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