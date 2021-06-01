بشأن أحداث الأسبوع الماضي.. متحدث حكومي: القضية قيد التحقيق وننتظر نتائج القضاء

وقال ناظم في مؤتمر صحافي، إن "السنة التي مرت على الحكومة لم تكن سهلة إطلاقاً"، مشيراً إلى أن "رئيس الوزراء عالج مصاعب الأسبوع الماضي بحكمة وصبر، والقضية الآن قيد التحقيق في العمليات المشتركة، حيث أي قضية تذهب للتحقيق ننتظر نتائجها والسلطة القضائية هي التي تقرر ما سيحدث".وأضاف "الحكومة تحيل كل الانتهاكات والتجاوزات بعد التحقيق فيها إلى السلطة القضائية"، مؤكداً أن "الحكومة لا تسمح بمثل هذه الانتهاكات ولا يجوز لأي جهة أن تتحداها بقدراتها".وأشار ناظم إلى أن "رئيس الوزراء أوصى بأن تبتعد القوى السياسية عن زج الحكومة في مزايدات انتخابية".ويوم الأربعاء الماضي، اعتقلت قوة أمني قائد عمليات الانبار في الحشد الشعبي قاسم مصلح، اعقب ذلك استعراض مسلح لبعض الفصائل.