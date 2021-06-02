الكاظمي: العلاقات مع بلجيكا تحظى بأهمية متميزة لدى العراق

بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، مع رئيس الوزراء البلجيكي الكساندر دي كرو، أوجه التعاون المشترك بين البلدين وتعزيز العلاقات بين العراق وبلجيكا وعموم دول الإتحاد الأوروبي.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تلقى، إتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء البلجيكي الكساندر دي كرو"، مبينا انه "رئيس الوزراء أكد خلال الإتصال إن العلاقات مع بلجيكا تحظى بأهمية متميزة لدى العراق، وان الحكومة العراقية مؤمنة بضرورة تطويرها في المجالات السياسية والاقتصادية ناهيك عن العسكرية والامنية، خصوصا وإن الإرهاب يشكل تهديدا مشتركاً ويجب أن يواجه بجهد موحد من قبل كل قوى الخير والإستقرار في العالم".

وأكد رئيس الوزراء البلجيكي من جانبه، على "تطلعه لاستقبال مصطفى الكاظمي في بلجيكا في اقرب فرصة ممكنة"، مشيرا الى دعم بروكسل للحكومة العراقية وجهودها في مجال الإصلاح الإقتصادي، وفي محاربة الإرهاب"، مبينا ان "موقف حكومته المساند للعراق في مكافحة الارهاب انما ينبع من مبدأ الالتزام المشترك تجاه العراق بهذا الصدد".

وبين كرو، بحسب البيان، إن "حكومته تؤيد فرض سلطة الدولة العراقية وإجراءاتها الرامية الى بسط سيادة القانون، كما ابدى دعم بلجيكا للتوجه الأممي لإرسال بعثة إسناد ترافق تنفيذ الإنتخابات النيابية العراقية المبكرة"، مؤكدا "رغبة حكومته في المساعدة لإنجاح الإنتخابات بما يضمن أن تكون المعبّر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي".