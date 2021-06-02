المالكي يبحث الانتخابات وأوضاع العراق والمنطقة مع سفير روسيا

وقال مكتب المالكي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "استقبل بمكتبه اليوم سفير روسيا الاتحادية الجديد لدى العراق ايلبروس كوتراشيف، لبحث مستجدات الاوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، كما تم مناقشة الاستعدادات الجارية لخوض الانتخابات في البلاد".واكد المالكي، "سعي العراق إلى تعزيز وإقامة شراكات استراتيجية مع روسيا الاتحادية، والاستفادة من خبراتها في مختلف المجالات، مشددا على اهمية اجراء الانتخابات في موعدها المحدد وضرورة توفير الامن الانتخابي لتكون نتائجها متوافقة مع الإرادة الشعبية وإيمانها الكامل بتمثيلهم في مجلس النواب".بدوره، اكد السفير الروسي "اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، والاستعداد للتعاون في المجالات كافة، مُشيراً إلى حرص بلاده للتعاون في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك".