العراق يطالب استراليا بزيادة الدعم للقضاء على "فكر داعش"

وقالت الخارجية في بيان، حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين تلقى اليوم، اتصالاً هاتفياً من وزيرة خارجيَّة أستراليا ماريس باين، لبحث ضرورة تعزيز العلاقات الثنائيّة، والارتقاء بها إلى ما يُلبّي طموح الشعبين الصديقين".وأعرب حسين، بحسب البيان، عن "شكره إلى الحُكُومة الأسترالية لمواقفها الداعمة للعراق في حربه ضدّ عصابات داعش الإرهابيّة، داعياً إلى أهمّية استمرار الدعم إلى حين القضاء على الفكر الذي أنتج هذه الجماعات الإرهابيّة".كما بحث الوزيران، "عدد من القضايا الإقليميّة والدوليّة التي تحظى بالاهتمام المشترك، مع التأكيد على ضرورة العمل من أجل خفض التوتر وتحقيق التهدئة في المنطقة، وتجنُّب التصعيد الذي لن يخدم أيّ طرف".من جانبها، وزيرة الخارجيَّة الأسترالية أكّدت أن "أستراليا تدعم العراق في جميع المجالات ومنها: المجال الأمني، وإعادة اعمار المناطق المحررة، وأن حُكُومتها وقفت إلى جانب الحكومة العراقيّة في حربها ضد تنظيم داعش الإرهابيّ".وفي الختام، وجه حسين الدعوة إلى الوزيرة الاسترالية لزيارة العراق.