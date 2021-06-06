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الكاظمي يبحث مع وزير الخارجية الدنماركي الاستثمار والحرب على داعش

سياسة

2021-06-06 | 08:09
الكاظمي يبحث مع وزير الخارجية الدنماركي الاستثمار والحرب على داعش
1,304 مشاهدة

بحث رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، مع وزير الخارجية الدنماركي، ملفات عدة بينها الاستثمار والحرب على داعش.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، استقبل اليوم، وزير خارجية الدنمارك جيبي كوفود والوفد المرافق له. وجرى خلال اللقاء التباحث بشأن تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة الأوضاع الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

كما جرى التباحث، بحسب البيان، "في تطوير التعاون المشترك بين بغداد وكوبنهاكن في مجالات اقتصادية متعددة، وفي مجال الحرب على داعش والتدريب والبناء الأمني المؤسساتي، وكذلك التعاون في مجال الاستثمار بالمجالات الصناعية والزراعية والتجارية، وفي مجال الطاقة، والطاقة النظيفة على وجه الخصوص، فضلاً عن التعاون الصحي في مواجهة جائحة كورونا".

وأثنى الكاظمي، على "قرار الحكومة الدنماركية بإعادة فتح سفارته في بغداد والذي أكد على جدية العلاقة بين البلدين"، مبيناً أن "العراق يولي اهتماماً كبيراً بالعلاقة مع الدنمارك والاتحاد الاوربي بشكل عام، والسعي لتطويرها ضمن إطار سياسة العراق الخارجية والنهج الايجابي والبناء الذي اعتمدته هذه الحكومة، مؤكداً التطلع الى الدور الدنماركي والأوربي بشكل عام في اسناد العملية الانتخابية المقبلة بالمراقبين وفق الاحتياجات العراقية".

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الدنماركي عن "شكره للعراق حكومة وشعباً ودورهم في الحرب على عصابات داعش الإرهابية، مؤكداً التزام حكومته بدعم العراق والعمل الى جانبه في مكافحة الارهاب".

وبين كوفود، أن "الدنمارك تشعر بالفخر باستلام قيادة بعثة الناتو في العراق، وتتطلع الى لعب دور لاستثمار ذلك لتعزيز آليات دعم القوات الامنية العراقية في مجالات التدريب والمشورة وبناء القدرات المؤسساتية. كما اكد استعداد الدنمارك لتوفير المساعدة المتعلقة بالاستحقاق الانتخابي المقبل، وكذلك دعم التوجهات الاصلاحية للحكومة العراقية في المجال الاقتصادي، وحشد الدعم الدولي لها".

وأشاد الوزير الدنماركي، بالدور العراقي على الساحة الاقليمية، وتنامي فعالية هذا الدور مؤخراً بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها.
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