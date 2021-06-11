الكاظمي يغرد حول "نكسة 2014": لا خيار امام العراقيين سوى الوحدة

وقال الكاظمي في تغريدة له عبر تويتر، تابعتها السومرية نيوز، إنه "في مثل هذا الايام من عام 2014 شهد العراق نكسة، نهض منها شعبنا منتصراً موحداً امام التاريخ".وأضاف "التذكير بالحدث هو استعادة لحقيقة أن لا خيار امام العراقيين الا ان يكونوا موحدين متضامنين فيما بينهم من اجل بناء السلام والازدهار".وتابع الكاظمي "فرقتهم (العراقيين) وتشتت صوتهم نتائجه وخيمة على العراق بل وعلى العالم".