برلمانية: مجلس النواب مؤسسة مشلولة وميتة سريريا

السومرية نيوز/بغداد

اكدت النائبة عن تحالف الفتح منى الغرابي، اليوم الاحد، ان المجاملات والتوافقات السياسية، جعلت مجلس النواب ميت سريريا بقضية الاستجوابات.



وقالت الغرابي في حديث للسومرية نيوز، ان "مجلس النواب للاسف الشديد حتى اللحظة لم يعقد سوى جلسة واحدة طارئة خلال الفصل التشريعي الجديد، ولم يستطع حتى اللحظة استكمال استجواب اي وزير او مسؤول تنفيذي من التي تم استكمال الاجراءات لها منذ عدة اشهر".

واضافت الغرابي، ان "اغلب القوى السياسية، بدأت حملاتها الانتخابية بشكل مبكر، وبدأت المجاملات والتوافقات في الغرف المغلقة على حساب المصالح العليا للشعب العراقي، حيث تحول مجلس النواب، الى مؤسسة مشلولة وميتة سريريا منذ قرابة الشهرين، نتيجة لتلك المجاملات".

واكدت ان "هذا الوضع انعكس سلبا على الشارع والمواطن، في ظل التحديات العديدة التي يعانيها سواء صحيا او اقتصاديا او امنيا مع ارتفاع الاسعار في الاسواق والخروقات الامنية وارتفاع الاصابات بوباء كورونا وغيرها من التحديات التي تحتاج الى انعقاد اسبوعي مستمر للبرلمان وليس العكس".