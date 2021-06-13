الأمن الانتخابي تدعو المرشحين للالتزام بموعد الدعاية الانتخابية وتتوعد المخالفين

اعلنت لجنة الأمن الانتخابي، اليوم الاحد، ان القوات الأمنية جاهزة لتأمين الانتخابات، فيما دعت المرشحين الى الالتزام بموعد الدعاية الانتخابية.

وقال رئيس لجنة الامن الانتخابي غالب العطية خلال مؤتمر صحفي تابعته السومرية نيوز، إن "الانتخابات ستقام في موعدها المقرر، مع تأمين الناخبين ومراكز الاقتراع ومخازن المواد اللوجستية "، مبيناً أنه "تم الانتهاء من اختيار مواقع المخازن الجديدة للمواد اللوجستية وتوفير الحماية لها من كافة النواحي".

وأضاف أن "على المرشحين والكيانات الالتزام بموعد الدعاية الانتخابية وسيتحمل المخالفون التبعات القانونية".

وأشار العطية الى أن "القوات الامنية على اتم الاستعداد لتأمين الحماية للمراكز الانتخابية والناخبين في موعد الانتخابات يوم 10-10 "، لافتاً الى أن "دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية والشرطة المجتمعية رافقت الحملات الميدانية للمفوضية لتوعية المواطنين وحثهم على استلام بطاقاتهم الإلكترونية".