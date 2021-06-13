الأردن تؤكد دعمها لإجراء انتخابات عراقية نزيهة

وقال مكتب الكعبي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "استقبل بمكتبه اليوم، سفير المملكة الأردنية الهاشمية ببغداد منتصر عقله الزعبي ومستشاره نضال الشرايري".ولفت الكعبي، خلال اللقاء، إلى "مدى التقارب والمشتركات الكبيرة بين العراق والمملكة الهاشمية، منها النسيج الاجتماعي والامتداد العشائري فضلا عن اللغة والدين والمصير الواحد، تأتي بعدها حجم التعاون بين البلدين في الميادين العلمية والاقتصادية والتجارية ومواجهة الارهاب والاتفاقيات المشتركة التي تصب في مصلحة الشعبين".وأضاف، أن "التعاون بين البلدين بأوج انتعاشه ويجب استثمار ذلك بالشكل الفاعل لتنميته في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتحقيق اكبر قدر ممكن من الإنجازات بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، مبديا اعتزازه بموقف المملكة الأخير تجاه القضية الفلسطينية برفضها العدوان الصهيوني على فلسطين".من جهته، اكد السفير الاردني "دعم بلاده لحكومة العراق في اجراء انتخابات تشريعية مبكرة بكل نزاهة وشفافية"، مبينا ان "الجارة العراق بلد صاحب تأريخ كبير وحضارة عريقة وقادر على إدارة شؤونه الداخلية بعيدا عن التدخلات الخارجية".