العراق والإمارات يؤكدان تعزيز العمل المُشترك لمُواجهة التحدّيات الحسّاسة

وقالت الخارجية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "حسين أجرى إتصالاً هاتفيّاً مع نظيره الإماراتيّ عبد الله بن زايد آل نهيان لتقديم التهنئة لمناسبة إنتخاب دولة الإمارات العربيّة كعضوٍ غير دائم في مجلس الأمن للفترة من 2022-2023"، مُشيراً إلى أن "دولة الإمارات إكتسبت عن جدارة ثقة العالم بسياستها الخارجيّة، وقدّمت أُنموذجاً دبلوماسياً يُحتذى به في تعزيز العلاقات بين الدول والشعوب".وأكد، على "ضرورة العمل المُشترَك، وتنسيق الجُهُود في المحافل الدوليّة"، داعياً إلى "تعزيز العمل المُشترك لمُواجهة التحدّيات الحسّاسة التي تمرّ بها المنطقة".من جانبه، أعرب وزير الخارجيّة الإماراتيّ، عن "شكره وتقديره لجمهوريّة العراق لمواقفها الداعمة لدولة الإمارات في جميع المحافل الدوليّة، فيما وجه دعوة رسمية إلى وزير الخارجيّة العراقي لزيارة دولة الإمارات العربيّة في المستقبل القريب".