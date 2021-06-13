تعزية عراقية إلى الكويت بوفاة "منصور الصباح"

وقال مكتب الحلبوسي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "أجرى اليوم، اتصالاً مع الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، عبَّر فيه عن عزائه ومواساته بوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ منصور الأحمد الجابر المبارك الصباح، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".وأعرب أمير دولة الكويت، وولي العهد عن "شكرهما على الاتصال وتقديم التعازي والمواساة".