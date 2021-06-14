وقال الصحاف في بيان ورد لـ السومرية نيوز،ان "العراق يفوز بعضوية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية "ILO" بصفة عضو مناوب للمدّة "2021-2024"، وذلك بعد حصول الدعم من غالبية الدول الاعضاء في المنظمة".واضاف انه "تم خلال الانتخابات التي جرت بشكل افتراضي على هامش اعمال الدورة "109" لمؤتمر العمل الدولي لهذا اليوم في جنيف، وذلك للمكانة التي يتمتع بها داخل المنظمة ومجلس إدارتها والمساهمات البناءة في الاجتماعات ذات الصلة".