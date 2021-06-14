العراق وتركيا يبحثان حسم مواضيع المياه المشتركة

أكد وزير الموارد المائية، مهدي رشيد الحمداني، اليوم الاثنين، ضرورة حسم مواضيع المياه المشتركة بين العراق وتركيا.

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني بحث هاتفيا مع المبعوث الخاص لرئيس الوزراء التركي فيصل أوروغلو حسم مواضيع المياه المشتركة بين البلدين".



وناقش الجانبان، خلال الاتصال، "منهاج زيارة الوفد العراقي الفني المرتقبة إلى أنقرة".

وأكد الحمداني، وفق البيان، "أهمية تقاسم الضرر بين الدول المشتركة في مياه نهري دجلة والفرات لتجاوز أزمة شح المياه".