العراق والسودان يبحثان تداعيات أزمة سد النهضة على المنطقة

وقالت الخارجية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن حسين "التقى اليوم، وزيرة خارجيَّة السودان مريم الصادق المهدي، على هامش زيارته للدوحة للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجيَّة العرب الذي تستضيفه دولة قطر، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيَّة وسُبُل تعزيزها بين البلدين الشقيقين، كما جرى مُناقشة أهم القضايا على الساحة الإقليميّة وخاصة ازمة سد النهضة وتداعياتها على المنطقة".و أكّد حسين، "حرص العراق على أهميّة الحوار والمفاوضات لحل جميع المشاكل بالطرق القانونيّة والجلوس على طاولة الحوار للحيلولة لمنع التصعيد وإرساء السلم والأمن الدوليين".