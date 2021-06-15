العراق والجزائر يبحثان الملفات الثنائيّة والقضايا ذات الاهتمام المُشترك

بحث وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، مع وزير خارجيَّة الجزائر صبري بوقادوم، الملفات الثنائيّة والقضايا ذات الاهتمام المُشترك بين البلدين.





واضاف الوزير حسين أن "العراق يعدّ الجزائر من الدول المحورية في المغرب العربيّ، ولابدّ من استمرار التنسيق بين البلدين في المجالات المختلفة وبما يخدم المصالح، والقضايا العربيَّة وفي مقدمتها القضية الفلسطينيَّة". وذكر المكتب الاعلامي لوزير الخارجية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الاخير عبر عن رغبة العراق في تعزيز العلاقات الثنائيَّة بين البلدين"، مؤكدا أن "العراق يسعى لتدعيم العلاقات مع الجزائر بشكل أكثر فاعلية سياسياً، وثقافياً، واقتصادياً".واضاف الوزير حسين أن "العراق يعدّ الجزائر من الدول المحورية في المغرب العربيّ، ولابدّ من استمرار التنسيق بين البلدين في المجالات المختلفة وبما يخدم المصالح، والقضايا العربيَّة وفي مقدمتها القضية الفلسطينيَّة".

ودعا وزير الخارجية العراقي "المستثمرين من كلا البلدين للعمل معاً، وتبادل الخبرات و فتح آفاق جديدة للعلاقات الثنائيَّة بين البلدين، وتجسير التعاون بما يصب في مصلحة الشعبين."

وبحسب البيان فإن "اللقاء جاء على هامش أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجيَّة العرب الذي تستضيفه دولة قطر".



من جهته اكد وزير خارجيَّة الجزائر، أن "العراق دولة شقيقة والشعبان العراقي والجزائري لديهما من المشتركات الكثيرة تاريخياً".



وبين بوقادوم أن "الجزائر منفتحة على العراق، وعلى استعداد للتعاون في شتى المجالات الثقافية، والاقتصادية، والمجتمعية، والأمنية".

وفي الختام وجه الوزير فؤاد حسين "دعوة رسمية لنظيره الجزائري لزيارة العراق لتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين."

ووفق البيان، "حضر اللقاء سفير جمهوريَّة العراق لدى دولة قطر عمر البرزنجي، ورئيس الدائرة العربيَّة د. أسامة مهدي غانم، والمستشار بان علي كاظم، والسفير الجزائري لدى الدوحة".