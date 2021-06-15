العراق ومصر يبحثان تبادل المنح الدراسية ضمن التخصصات النادرة

وقالت وزارة التعليم في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن عبد الصاحب "استقبل واليوم، سفير جمهورية مصر العربية وليد محمد إسماعيل والوفد المرافق له، معربا عن أمله بمزيد من تطوير العلاقات الثنائية بين بغداد والقاهرة في المجالات كافة ولاسيما التعاون العلمي والأكاديمي".وأكد عبد الصاحب، "أهمية تعزيز التبادل الثقافي من خلال المنح الدراسية، مشيرا الى استعداد الجامعات العراقية بتقديم المنح الى الجانب المصري في مختلف الاختصاصات فيما اقترح أن تكون تلك المنح الدراسية ضمن التخصصات النادرة وتفعيل الإشراف المشترك في الدراسات العليا والتوأمة بين الجامعات والمنحة البحثية لما بعد مرحلة الدكتوراه".وجدد، الدعوة الى "افتتاح ملحقية ثقافية عراقية في القاهرة لمتابعة شؤون الطلبة وتسهيل إجراءات الالتحاق بالجامعات المصرية التي تحتضن أعدادا ليست بالقليلة من الدارسين العراقيين".من جهته، أكد السفير "العمل على تذليل المعوقات أمام الطلبة العراقيين الدارسين في مصر وتسهيل إجراءات الفيزا والإقامة، مشيرا الى اتفاقه مع رأي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية على ضرورة مراجعة السياقات في هذا المجال وتنمية بيئة التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين".