الكاظمي يصل الى محافظة صلاح الدين

وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،اليوم الاربعاء، الى محافظة صلاح الدين.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وصل الى محافظة صلاح الدين".

