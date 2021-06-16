الكاظمي لشيوخ صلاح الدين: كان دوركم عظيما في دحر الارهاب

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "الكاظمي التقى عددا من شيوخ عشائر صلاح الدين خلال زيارته للمحافظة".وبحسب البيان فقد قال الكاظمي "حققنا جميعا إنجازات كبيرة بالانتصار على الإرهاب وعبور أزمة سياسية كادت أن تطيح بالبلد وأزمة إقتصادية عالمية، وما زلنا نتذكر بطولات الشيخة أمية البطلة التي قادت أبناء عشيرتها ومن عشائر آخرين في القتال ضد داعش".واضاف "أمامنا اليوم تحديات البناء والعمران وتطوير البلد، وعلينا كعراقيين جميعا أن نشد العزم ونكثف نشاطنا في الزراعة والصناعة والتجارة والبناء ومختلف القطاعات لتطوير البلد، من اجل الدولة القوية المقتدرة التي نطمح لها جميعا".وتابع "نعوّل عليكم في تعزيز مسار الحوار الوطني وتعزيز الهوية الجامعة للعراقيين، فكلما توحدنا وتقوينا بعضنا بالآخر سوف تهون العقبات والمشاكل أمامنا".