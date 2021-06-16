المالية البرلمانية تدعو مجلس الوزراء للالتزام بشأن مستحقات كردستان

دعت اللجنة المالية البرلمانية، الاربعاء، مجلس الوزراء بضرورة الالتزام الحرفي بما ورد في نصوص قانون الموازنة بما يتعلق بآليات صرف مستحقات إقليم كردستان العراق.

وقالت اللجنة في بيان لمجلس النواب، "ندعو مجلس الوزراء الموقر بضرورة الالتزام الحرفي بما ورد في نصوص قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة ٢٠٢١ ، بما يتعلق بآليات صرف مستحقات إقليم كردستان حيث لا اجتهاد في مورد النص".

وأضافت أن "قانون الموازنة قد رسم آليات واضحة وغير قابلة للتأويل أو المجاملة للتعامل بهذا الموضوع ، حيث حددت التزامات حكومة الإقليم و الحكومة الاتحادية بهذا الصدد".

وحملت اللجنة "الجهات المخالفة للنصوص المذكورة في قانون الموازنة المسؤولية القانونية عن إي مخالفة بهذا الشأن".