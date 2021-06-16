السامرائي يعلق على زيارة الكاظمي لصلاح الدين: محل اعتزاز وتقدير

اعتبر القيادي في تحالف "العزم" النائب مثنى السامرائي، الاربعاء، أن زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى صلاح الدين وسامراء تمثل استجابة لدعواته المتكررة.

وقال السامرائي في تغريدة على "تويتر"، إن "زيارة رئيس الوزراء لصلاح الدين وسامراء واهتمامه بضرورة تأهيل المدينة لتكون عاصمة العراق للحضارة الاسلامية هي محل اعتزاز وتقدير عالٍ". وأضاف أن الزيارة "تمثل استجابة لدعواتنا المتكررة بوجوب حفظ اعتباراتها الدينية والتاريخية"، معرباً عن أمله أن "تسهم الزيارة في تحقيق ما نصبو إليه من نهضة عمرانية واقتصادية".