مجلس النواب ينشر جدول اعمال جلسة الثلاثاء المقبل

اعلن مجلس النواب، اليوم الخميس، عن جدول اعمال جلسة الثلاثاء المقبل والتي ستتضمن 10 فقرات.

وبحسب جدول الاعمال فمن المقرر ان تعقد الجلسة في تمام الساعة الواحدة ظهرا.