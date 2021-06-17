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الكاظمي يؤكد تهيئة الحكومة كل مستلزمات إجراء الانتخابات المبكّرة في موعدها

سياسة

2021-06-17 | 10:08
الكاظمي يؤكد تهيئة الحكومة كل مستلزمات إجراء الانتخابات المبكّرة في موعدها
946 مشاهدة

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، أن الحكومة العراقية انهت جميع التحضيرات اللازمة لاجراء الانتخابات المقبلة.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "الكاظمي، إستقبل سفراء الإتحاد الأوربي في العراق، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات العراقية الأوروبية وسبل تطويرها، والتأكيد على أهمية الدعم الأوروبي للعراق في حربه ضد الإرهاب وفي مجال مراقبة الإنتخابات، وتجديد الدعم الأوروبي لقرار مجلس الأمن الدولي ذي الرقم 2576، الداعم للإسهام الدولي في مراقبة الإنتخابات العراقية".
 
وبحسب البيان، أكد الكاظمي، "تهيئة الحكومة كل مستلزمات إجراء الإنتخابات المبكّرة في موعدها، في 10 تشرين الأول القادم، وتوفير الظروف الملائمة لضمان أن تكون نتائجها المعبر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي".
 
وأكد السفراء من جانبهم، "دعم دول الإتحاد الأوروبي لتوجهات الحكومة العراقية الرامية الى فرض سيادة القانون والإصلاح الإقتصادي، فضلًا عن إهتمامها المتزايد بتنمية الفرص الإستثمارية التي ستثمر عن توفير المزيد من فرص العمل".
 
كما عبّروا عن "ثقتهم بقدرة الحكومة على تلبية مطالب المواطنين وتحقيق تطلعاتهم في حياة كريمة والايفاء بمعايير حقوق الإنسان".
 
وأكد السفراء، "استعداد الاتحاد الاوربي ودوله لتقديم الدعم الذي يحتاجه العراق لتنظيم الانتخابات المبكرة، وفق الاولويات التي تحددها الحكومة العراقية، وبالشكل الذي يعزز المشاركة الواسعة، ويحترم السيادة العراقية".

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