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الحلبوسي يدعو نظيره التونسي الى زيارة العراق

سياسة

2021-06-18 | 08:05
الحلبوسي يدعو نظيره التونسي الى زيارة العراق
65 مشاهدة

وجه رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، دعوة لنظيره التونسي راشد الغنوشي الى زيارة العراق.

وقالت وزارة الخارجية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "السفير العراقي في تونس ماجد اللجماوي ألتقى رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد خريجي الغنوشي في قصر باردو بتاريخ 16/6/2021، حيث أكد السفير على عمق العلاقات والروابط المشتركة بين البلدين الشقيقين، ورغبة العراق في تطويرها بما يخدم مصلحة الجانبين".

واضاف ان "اللجماوي أكد خلال اللقاء على دعم العراق للتجربة الديمقراطية التونسية المبنية على أساس الحوار والتشاور وعدم اقصاء الآخر، والاهتمام بتونس كديمقراطية ناشئة".

واشار البيان الى ان "اللجماوي جدد الدعوة الموجهة من رئاسة مجلس النواب العراقي إلى الغنوشي لزيارة العراق" موضحا، أن "التجربة الديمقراطية في العراق تسير بشكل سلس، وهناك احترام لمبدأ الفصل بين السلطات الذي تمتاز به كل الانظمة الديمقراطية في العالم، وهناك تكامل وتناغم بين جميع الرئاسات لخدمة العراق".

وبين السفير "باننا في العراق مقبلين على انتخابات برلمانية في شهر تشرين الأول المقبل"،معربا عن "تمنياته لتونس بالنجاح والتقدم والازدهار، والخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها في ظل الأوضاع الإقليمية، وخاصة الأزمة في ليبيا والتي تحول دون تحقيق دفع للتعاون الثنائي بين البلدين".

من جانبه أكد الغنوشي على "عراقة الحضارة العراقية، خاصة وان العراق يمتاز بالتعددية الدينية، وعلى عمق الروابط التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص المشترك على دفع التعاون الثنائي إلى الامام خاصة في المجال الاقتصادي، وان التبادل التجاري مع العراق كان يبلغ حوالي 3 مليارات دولار قبل عام 2003".

كما جدد "رغبته في زيارة العراق، لكن تبقى الظروف الصحية التي يمر بها العالم، والمتمثلة بجائحة كورونا هي المحدد لموعد الزيارة، وأكد على ضرورة العمل على إعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي بين البلدين، خاصة في مجالي التعليم العالي والسياحة".
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