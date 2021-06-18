العراق يشارك في منتدى "أنطاليا" لبحث الصراعات الإقليميّة والدوليّة

وقالت الخارجية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن وزيرها "فؤاد حسين، شارك اليوم، في أعمال افتتاح منتدى أنطاليا الدبلوماسي بمُشاركة عدد من قادة الدول، ورؤساء حكومات، ووزراء خارجية، وأكاديميين".وتأتي مشاركة الوزير، بحسب البيان، "تأكّيداً للحضور الفاعل للعراق في المحافل الدوليّة، وللإعراب عن رؤى ومواقف العراق إزاء القضايا الإقليميّة والدوليّة ذات الطابع السياسيّ والأمنيّ والاقتصاديّ".ويناقش المنتدى الأزمات والصراعات الإقليميّة والدوليّة، وطرق حل المشكلات السياسيّة والأمنيّة والاقتصاديّة.