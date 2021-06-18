العراق يدعو أذربيجان وأرمينيا لحلحلة خلافاتهما وفق القانون الدوليّ

وقالت الخارجية العراقية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن حسين "التقى بوزير خارجيّة أذربيجان جيحون بيراموف على هامش أعمال مُنتدى أنطاليا الدبلوماسيّ".وذكر حسين، بحسب البيان، "تمنياتنا لطرفي النزاع الرُّجُوع إلى طاولة المُفاوَضات، مُضِيفاً: من تجاربنا السابقة؛ ونتيجة لتعرّض المنطقة إلى حُرُوب عديدة، واستناداً إلى مبادئنا فإنّنا لا نرى في العنف والحرب طريقاً للوُصُول إلى الأهداف".من جانبه، وزير الخارجيّة الأذربيجاني إطلع الوزير العراقي على صورة الأزمة بين البلدين، والجُذُور التاريخيّة للصراع، وحالة الحرب القائمة الآن.