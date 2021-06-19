الكاظمي يصل إلى مدينة بسماية

وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، إلى مدينة بسماية السكنية في بغداد.

وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان مقتضب، ورد للسومرية نيوز، إن "الكاظمي وصل إلى مدينة بسماية السكنية في بغداد".