الكاظمي يكشف عن مشاريع سكنية جديدة في بغداد والمحافظات

كشف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، عن مشاريع سكنية جديدة في بغداد والمحافظات، فيما أكد ان المواطن العراقي يستحق كل الجهود التي تبذل وسيرى نتائجها قريبا.

وقال الكاظمي خلال زيارته مدينة بسماية السكنية، "يسعدني أن أزور مدينة بسماية بعد ان تم إحياؤها خلال العام الماضي، وأنا هنا لأشرف على عملية التنفيذ للقرارات المتخذة والتوجيه بالإسراع فيها"، مبينا: "وفرنا خلال العام الماضي المبالغ المطلوبة للشركة المنفذة للمشروع لتكثيف العمل فيها، بعدما كان عمل الشركة متوقفا منذ عام 2019 بسبب الأزمة الاقتصادية والقوانين غير المجدية والإدارة غير السليمة".

واضاف، "خفضنا نسبة الحد الأدنى من الدفعة المقدمة من 25% الى 10% لتسهيل الأمر على المواطنين الراغبين بشراء شقق في مجمع بسماية"، موضحا: "خفضنا ايضا سعر الفائدة السنوية من نسبة 4% الى 2% دعما للمواطنين في ظل ظروف التحديات الاقتصادية الحالية".

وتابع، "كان هناك تلكؤ كبير في المشروع بسبب عدد من القرارات والتعليمات الخاطئة والإدارة غير الصحيحة وقد صححنا المسار بعدة إجراءات، وبالفعل تشجع المواطن بشراء كل الشقق المتوفرة في المدينة"، مردفا: "نعمل حاليا على تطوير المشروع للوصول الى هدفه وهو 100 الف وحدة سكنية والتي تم انجاز فقط 35 الف منها لغاية الان".

وأكمل، "نعمل على دعم مجمع بسماية بتأسيس البنى التحتية المطلوبة، منها إنشاء طريق سريع بين بسماية وبغداد، وقد خصصنا المبالغ الكافية له في موازنة هذا العام".

وذكر، "عملنا ايضا على دعم مشاريع اقتصادية عدة وفرص استثمارية صغيرة للمواطنين لتفعيل عجلة الحركة الاقتصادية في مدينة بسماية".

وتابع، "ندعم وبشكل جاد مشاريع أخرى لغاية الوصول الى مليون وحدة سكنية على مستوى العراق كله"، مضيفا: "صوتنا أخيرا على إنشاء مدينة الرفيل بعد رفع جميع المعوقات القانونية وغيرها، وهو جاهز للانطلاق".

وبين الكاظمي ان "العمل جار على إطلاق أكثر من عشرة مشاريع مماثلة في بغداد وسائر المحافظات الأخرى لبناء مدن ومجمعات سكنية جديدة".

واختتم بالقول ان "المواطن العراقي يستحق كل الجهود التي تبذل وسيرى نتائجها قريبا ان شاء الله".