الكاظمي يبرق إلى رئيسي ويؤكد على توفير الأمن والإستقرار

وجاء في برقية الكاظمي، بحسب بيان لمكتبه ورد لـ السومرية نيوز،: "نقدم لفخامتكم خالص التهاني بمناسبة إنتخابكم رئيساً للجمهورية الإسلامية الإيرانية ونيلكم ثقة الشعب الإيراني، متمنين لسيادتكم النجاح في مهامكم وللشعب الإيراني الرفاه والإزدهار".وأكد الكاظمي في البرقية، على "عمق العلاقات المتميزة بين الشعبين العراقي والايراني، وتطلعه الى توثيق أواصر التعاون المشترك بين بلدينا لما فيه المصالح المشتركة، والعمل على توفير الأمن والإستقرار لشعبينا ولسائر شعوب المنطقة".