الرئيس الإيراني الجديد يدعو الكاظمي لزيارة طهران

وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "اجرى اليوم السبت، اتصالا هاتفيا مع رئيس الجمهورية الإسلامية ابراهيم رئيسي، وقدم تهانيه الى رئيسي بمناسبة فوزه في انتخابات الرئاسة الإيرانية".واكد الكاظمي، على "اهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطلعه الى المزيد من التعاون المشترك في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والامنية وفي مجال محاربة الارهاب وبما يعزز امن واستقرار البلدين والمنطقة".من جانبه، عبر رئيسي، عن شكره لرئيس مجلس الوزراء، مذكرا بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين، وحرص الجمهورية الاسلامية على تنميتها وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات والصعد، ووجه دعوة رسمية الى الكاظمي لزيارة ايران في اقرب فرصة.