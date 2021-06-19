كردستان تشكر إيطاليا لدعمها البيشمركة في التصدي لداعش

وقال المكت الإعلامي لحكومة الإقليم، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "بارزاني استقبل اليوم، القائد العام للقوات الإيطالية في العراق الجنرال فرانتشيسكو برينتشيبي بمناسبة انتهاء مهامه في العراق".ووجّه بارزاني، وفق البيان، "شكره للحكومة الإيطالية على دعمها ومساندتها لقوات البيشمركة في التصدي لإرهابيي داعش، متمنياً للجنرال فرانتشيسكو النجاح في مهامه القادمة".وأشار القائد العام للقوات الإيطالية في العراق، إلى "العلاقة الودية والتاريخية التي تجمع بين كردستان وإيطاليا، مشيداً بإقليم كردستان الذي أضحى ملاذاً آمناً للنازحين واللاجئين وواحة للتعايش السلمي في المنطقة".