صالح يهاتف رئيسي ويؤكد أهمية العلاقات الراسخة بين بغداد وطهران

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن صالح "أجرى اليوم، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، حيث قدم تهانيه بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية".وجرى خلال الاتصال الهاتفي، زفق البيان، "التأكيد على أهمية العلاقات المشتركة والراسخة التي تجمع البلدين، والروابط القوية بين الشعبين الصديقين، وأهميّة مواصلة العمل من أجل تعزيز هذه العلاقات في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والثقافية، والتنسيق المشترك من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في ربوع المنطقة".