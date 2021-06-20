​نائب: الحريصون على الحشد عليهم إبعاده عن الصراعات والخلافات

دعا ​رئيس تجمع السند الوطني النائب أحمد الأسدي، الاحد، ما وصفهم بـ"الحريصين" على الحشد الشعبي إبعاده عن الصراعات والخلافات السياسية.



وقال الاسدي في ندوة حوارية أقامتها مؤسسة (الشهيد محمد باقر للدراسات والبحوث الإسلامية) إن "كل حريص على الحشد الشعبي يجب أن يبعده عن الصراعات والخلافات السياسية"، مشيراً الى أن "المرجعية العُليا تحدثت كثيراً عن معالجة الخلل الواضح في ادارة الدولة وتوفير الخدمات الضرورية للناس وطالبت بالإصلاح ومعالجة الأخطاء حتى بح صوتها كما أعلنت ذلك، وبعد تراكم الفشل وعدم استماع المعنيين إلى نصح المرجعية اتسعت دائرة اليأس والنقمة فخرجت الجماهير الغاضبة".

وأضاف أنه "بعد إصدار فتوى الجهاد كانت أعداد المتطوعين كبيرة جداً وهذا العدد غيّر المعادلة النفسية للقوات الأمنية من خلال إضافة الزخم والدعم الشعبي والذي ترجم إلى الحشد الشعبي"، لافتاً إلى أن "الحشد والفتوى سراجان من مصدر نور واحد هو نور الإمامة والولاية والمرجعية وأي تفريق بينهما سيضعف كل منهما".



ونوّه الأسدي إلى أن "فتوى المرجعية الدينية لم تكن مجرد ردة فعل على حدث كبير وإنما هي نتيجة متابعة مستمرة من قبل المرجعية لكل ما يجري من أحداث في العراق والمنطقة، وكانت ترى أن خطراً عظيماً يهدد العراق تاريخاً وحاضراً ومستقبلاً فكانت الفتوى وكان حشدنا العظيم"، لافتاً إلى أن "الحشد الشعبي مقدس من قداسة الفتوى التي تشكّل على أساسها، والحشد مقدس كونه حمى الوطن ودافع عنه، والدفاع عن الوطن أمرٌ مقدس".