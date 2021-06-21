الخارجية: نتطلع الى دعم اوروبي لمراقبة الانتخابات القادمة

وذكرت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، ان"حسين التقى وزيرة خارجيَّة مملكة هولندا سيكرد كاخ في لوكسمبورغ، على هامش مشاركته في اجتماع مجلس الشؤون الخارجيَّة لوزراء خارجيَّة دول الاتحاد الأوروبيّ، وتباحثا حول سُبُل تدعيم التعاون الثنائيّ بين البلدين، وبما يصُبُّ في مصلحة الشعبين الصديقين".وشدد الوزير على"حرص العراق على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر وتطلعه إلى دعم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات القادمة لضمان تحقيق انتخابات حرة ونزيهة".وأكّد الجانبان خلال اللقاء على ضرورة التعاون والتنسيق في مجال حقوق الإنسان من خلال مجلس حقوق الإنسان في جنيف، مُشيراً إلى التزام الحكومة العراقيَّة بمعايير حقوق الإنسان وسعيها للتعاون مع المجتمع الدوليّ في هذا المجال.وناقش الجانبان موضوع رفع اسم العراق من لائحة المُفوّضيّة الأوروبيّة للدول ذات الخطورة العالية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث وعدت الوزيرة بدراسة الملف ومتابعته والتنسيق مع دول الاتحاد الأوروبيّ بهذا الشأن.من جانبها وزيرة الخارجيّة الهولنديّة أعربت عن دعم بلادها لجُهُود العراق في تحقيق الأمن، والاستقرار، مُؤكّدةً استمرار التعاون بين البلدين، والعمل على دعم الحكومة العراقيَّة في إرسال المراقبين لمراقبة سير العملية الانتخابية.في نهاية اللقاء قدم الوزير الدعوة للوزيرة الهولندية لزيارة العراق لمتابعة الملفات الثنائيَّة والتعاون المشترك.