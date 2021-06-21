استثمار ام استعمار.. الاراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي تفجر سخطا شعبيا كبيرا (فيديو)

أعدت قناة السومرية، اليوم الاثنين، تقريرا عن الاراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي بعدما قرر مجلس الوزراء منحها للاستثمار، ما أثار هذا القرار غضبا شعبيا واسعا.