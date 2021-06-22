الغزي: المجلس التنسيقي (العراقي – الأردني – المصري) وصل إلى مراحل متقدمة

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، استقبل اليوم، السفير المصري الجديد في بغداد وليد محمد إسماعيل"، مبيناً أنه "تم التأكيد على أهمية المصالح الاقتصادية والتجارية التي تربط البلدين الشقيقين، وعمق العلاقات الثنائية بين الحكومتين والشعبين؛ لما لهما من تأريخ وحضارات مشتركة".وأشار الغزي إلى أن "أبواب العراق مفتوحة أمام الجميع"، مشيداً بـ"دور جمهورية مصر العربية في مجال الاستثمارات والمساهمة في إعادة إعمار العراق، من خلال دخول شركاتها لتنفيذ مشاريع حيوية، ستسهم في توفير فرص العمل".وأضاف أن "الجانبين العراقي والمصري تربطهما شراكة بمعية المملكة الأردنية الهاشمية، من خلال المجلس التنسيقي (العراقي – الأردني – المصري) الذي وصل إلى مراحل متقدمة بتوقيع مذكرات التفاهم في المجالات الاقتصادية والتجارية والصحية والزراعية".فيما نقل السفير المصري رغبة الحكومة المصرية بالمباشرة بأقرب وقت لتنفيذ المشاريع السكنية والصناعية والبنى التحتية في عدد من المحافظات، والسير باتجاه واحد مع حكومة وشعب العراق، مشيداً "بالعلاقات التي تربط العراق ومصر، والنتائج الإيجابية التي تحققت على الصعيد الثنائي بين البلدين".