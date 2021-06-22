مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة الكاظمي

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.





وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة مصطفى الكاظمي".