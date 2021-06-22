مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته نصف ساعة

أفاد مصدر برلماني، اليوم الثلاثاء، بان رئاسة مجلس النواب قررت تأجيل عقد جلسة المجلس نصف ساعة.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "رئاسة مجلس النواب قررت تأجيل الجلسة المقرر عقدها اليوم، لمدة نصف ساعة".

