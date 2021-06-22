بالوثيقة.. النزاهة البرلمانية تخاطب وزير المالية بشان مستحقات كردستان

خاطبت لجنة النزاهة البرلمانية، اليوم الثلاثاء، وزير المالية علي علاوي، بشأن تطبيق مواد الموازنة المتعلقة بمستحقات اقليم كردستان.



فيما يلي نص الوثيقة: