بالفيديو.. هكذا استقبل البرلمان الفرنسي الحلبوسي والوفد المرافق له

تنشر السومرية نيوز، مقطع فيديو يتضمن استقبال رئيس ونواب الجمعية الوطنية الفرنسية لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والوفد المرافق له.



ووصل الحلبوسي أمس الاثنين الى العاصمة الفرنسية باريس على رأس وفد ضمن زيارة رسمية.