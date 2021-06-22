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الحلبوسي يؤكد اهمية انجاز مشروع مطار الموصل و مترو بغداد

سياسة

2021-06-22 | 13:27
الحلبوسي يؤكد اهمية انجاز مشروع مطار الموصل و مترو بغداد
867 مشاهدة

أكد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، أهمية انجاز مشروع مطار الموصل و مترو بغداد، فيما بحث مع رئيس الجمعية الوطنية في فرنسا إعادة افتتاح الخط الجوي بغداد – باريس.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "التقى اليوم الثلاثاء، رئيس الجمعية الوطنية ريتشارد فيران في باريس، حيث تم مناقشة تفعيل العمل النيابي المشترك، لما له من أهمية في تمتين العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجال الاقتصادي والاستثماري، وكذلك المجال الأمني والاستخباري لمكافحة الإرهاب".

وأكد الحلبوسي، خلال المباحثات، "أهمية دخول الشركات الفرنسية إلى السوق العراقية، والمشاركة في إعادة الإعمار، والإسراع في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في العراق، ومنها مطار الموصل ومترو بغداد المعلق وعدد من مشاريع الطاقة، كما تم بحث الجهود المبذولة لإعادة افتتاح الخط الجوي بغداد – باريس، وضرورة الإسراع في افتتاحه، لما له من أهمية في التفاعل الاقتصادي بين البلدين، فضلاً عن التعاون المصرفي لتسهيل فعاليات القطاع الاستثماري".

من جهته، عبَّر فيران، عن "دعم بلاده الكامل للعراق وحفظ سيادته، ودعم تعزيز قدرات الدولة العراقية، والاستمرار بالتعاون في الحرب ضد داعش أمنيا واستخباريا وفنيا، لمواجهة الفكر المتطرف".

وأشار إلى "رغبة بلاده الدخول إلى السوق العراقية، والمساهمة في إعادة إعمار العراق، لافتاً إلى الجهود التي تبذلها فرنسا في هذا المجال، وأن خلية المهام برئاسة وزير الخارجية الفرنسي تهدف إلى تشجيع الشركات الفرنسية على العمل في العراق، معبراً عن دعم فرنسا لملف عودة النازحين، وإعادة الاستقرار في المدن المحررة".
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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