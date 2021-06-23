الحلبوسي يدعو لفتح مقرٍّ للوكالة الفرنسية للتنمية في بغداد

وقال مكتب الحلبوسي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "التقى اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيه في باريس، حيث تم بحث العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون الاستراتيجي في مجال الاقتصاد والاستثمار والأمن، لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي".وأكد رئيس مجلس النواب، "أهمية دعم العراق أمنيا واقتصاديا من أجل تحقيق الاستقرار، داعياً إلى توسيع مشاركة الشركات الفرنسية بالاستثمار في العراق، والإسراع في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المتفق عليها بين البلدين، بالإضافة إلى ضرورة فتح مقرٍّ للوكالة الفرنسية للتنمية في بغداد لتسهيل تقديم الدعم الاقتصادي للعراق".من جهته، أعرب رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، عن "استعداد بلاده لتقديم الدعم للعراق سياسياً واقتصادياً وأمنياً، مشيرا إلى استعداد فرنسا لتقديم خبرتها والدعم بالأفكار والاستشارات لتشكيل الغرفة التشريعية الثانية (مجلس الاتحاد) في العراق، واستمرار التعاون لمحاربة التطرف والإرهاب، والمساهمة في دور أكبر لإعادة البناء والإعمار في العراق، مؤكدا أن فرنسا تبذل جهوداً لتعزيز سبل التعاون بين البلدين".