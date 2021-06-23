العراق وروسيا يبحثان موضوعة التعاقد واستلام لقاحات كورونا

وقال مكتب الكعبي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "استقبل اليوم الاربعاء، بمكتبه سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى بغداد ايليروس كوتراشيف والوفد المرافق له، لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".واكد الكعبي، وفق البيان، على "ضرورة تطوير آفاق التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين، وتنمية التبادل العلمي والثقافي وتسهيل قبول الطلبة العراقيين الراغبين بالدراسة في موسكو، داعياً الى الاسراع في التنسيق الفاعل مع وزارة الصحة العراقية في موضوعة التعاقد واستلام اللقاحات لمواجهة جائحة كورونا".وناقش اللقاء، "التحضيرات التي تجريها السفارة الروسية في بغداد، استعدادا لافتتاح المركز الثقافي العراقي – الروسي خلال الفترة المقبلة، واهميته في تنشيط العلاقات الثقافية والتعليمية والتواصل الدائم بين الشعبين الصديقين".من جانبه، اعرب كوتراشيف، عن "حرص بلاده على دفع الصداقة والتعاون مع العراق إلى مستويات متقدمة، مبينا ان موسكو تقف دائما الى جانب شعب وحكومة العراق وترتبط معه بعلاقات تمتد لسنوات طويلة".