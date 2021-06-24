الحلبوسي يؤكد للورديان أهمية استمرار فرنسا بدعم العراق

وقال مكتب الحلبوسي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "التقى اليوم الخميس، وزير الخارجية الفرنسي جان أيف لورديان، لبحث العلاقات الثنائية وتعزيز سبل التعاون بين البلدين، وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك".وناقش اللقاء، "أهمية استمرار فرنسا بدعم العراق، واسناد الحكومة العراقية في الحرب ضد داعش أمنيا واستخباريا وفنيا ومكافحة الفكر المتطرف، فضلا عن بذل مزيد من الجهود فيما يخص ملف النازحين وإعادتهم إلى مناطقهم وغلق المخيمات وإعادة الاستقرار".كما بحث اللقاء، وفق البيان، "مشاركة الشركات الفرنسية في إعادة إعمار العراق".