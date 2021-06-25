وزير الخارجية يشيد بالدعم الأوروبي لإرسال مراقبين خلال الانتخابات

وقالت الخارجية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن حسين "التقى اليوم الجمعة، رئيسة مجلس النواب الأسباني ميريتشيل باتيت، حيث قدم لها ملخصاً عن الوضع الحالي في العراق والمنطقة والتحديات التي تواجهها الحكومة العراقيَّة، موضحًا الاستعدادات القائمة لإجراء الانتخابات في شهر تشرين الأول المقبل، مُؤكّداً على أهمية هذه الانتخابات للعراق".وأشاد حسين، "بدعم الاتحاد الأوروبيّ ومن ضمنه أسبانيا لإرسال مراقبين خلال الانتخابات القادمة، مشددًا على ضرورة ادامة اللقاءات الثنائيَّة وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون مع أسبانيا والاستفادة من الخبرات الأسبانيّة في مختلف القطاعات".ووجه وزير الخارجية، "الدعوة نيابة عن رئيس مجلس النواب لباتيت من أجل زيارة العراق".من جانبها، أكدت باتيت، على "أهمية هذه الزيارة والتي تساهم في تعزيز العلاقات الثنائيَّة والتنسيق المتبادل، مشددةً على أهمية استمرار التعاون وتفعيل الملفات المُشتركة".