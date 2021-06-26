الكاظمي: عملنا تحت راية العراق وحماية أرضه وشعبه واجب علينا

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم السبت، أنه يعمل تحت راية العراق ،وأن حماية أرضه وشعبه واجب.

وقال الكاظمي في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، "حضرنا استعراض جيشنا البطل في 6 كانون، وأيضاً الشرطة الباسلة، واليوم حضرنا استعراض أبناءنا في الحشد الشعبي".

وأضاف: "نؤكد أن عملنا هو تحت راية العراق، وحماية أرضه وشعبه واجب علينا".

حضرنا استعراض جيشنا البطل في 6 كانون، وأيضا الشرطة الباسلة، واليوم حضرنا استعراض أبنائنا في الحشد الشعبي.. نؤكد أن عملنا هو تحت راية العراق، وحماية أرضه وشعبه واجب علينا.



نعم للعراق.. نعم للعراق القادر المقتدر. — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) June 26, 2021

انطلقت فعاليات الحشد الشعبي، في ذكرى تأسيسه السابعة.

وذكر بيان لموقع الحشد الشعبي ورد للسومرية نيوز، أنه " برعاية وبحضور رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي انطلقت فعاليات الحشد الشعبي في عيده السنوي السابع، وذكرى بدء عمليات التحرير الكبرى".