وزير الخارجيَّة يوجه دعوة لوزيرة اسبانية لزيارة العراق

التقى وزير الخارجيَّة فؤاد حسين والوفد المرافق، وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانيّة رييس ماروتو.

وذكر بيان للخارجية ورد للسومرية نيوز، ان "الوزير قدم خلال اللقاء ملخصاً عن الواقع الصناعي والتجاري والوضع الاقتصادي العام في العراق والتحديات الحالية ضمن هذا الاطار وسُبُل تطوير هذه القطاعات المختلفة من خلال التعاون وتبادل الخبرات مع الدول الصديقة ومنها إسبانيا".

واضاف البيان، انه "تم خلال اللقاء التباحث حول تعزيز التعاون الثنائيّ في المجالات الاقتصادية المتنوعة والمضي بزيادة التبادل التجاري ودعوة الشركات الإسبانيّة للاستثمار في العراق وتسهيل منح سمات الدخول للمستثمرين ورجال الأعمال العراقيين، إضافةً إلى التأكّيد على أهمية عقد اجتماعات اللجنة العراقيَّة-الإسبانيّة المُشتركة في بغداد والاستفادة من خبرات الجانب الإسبانيّ في مجال قطاع السياحة، مُوجهاً الدعوة للوزيرة الإسبانيّة لزيارة العراق لبحث القضايا ذات الصلة".

من جانبها رحبت وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانيّة بالزيارة مُوكّدةً على أن هناك فرص كبيرة للاستثمار والتبادل التجاري مع العراق، مُشيرةً إلى الرغبة الكبيرة في المضي بعقد اجتماعات اللجنة المُشتركة وتعزيز التعاون المُشترك والمضي بالخطوات القادمة لتفعيل الملفات المختلفة ذات الصلة، بحسب البيان.