‏جامعة الدول العربية: قمة بغداد تعبر عن إرادة خالصة للدول الثلاث

أكدت جامعة الدول العربية، اليوم السبت، أن "القمة الثلاثية" التي ستعقد يوم غد في بغداد تعبر عن إرادة خالصة للدول الثلاث العراق ومصر والأردن.



وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "هذه القمة ستعمق وترسخ العلاقة بين الدول الثلاث (العراق - مصر - الأردن)"، مبينا أن "جامعة الدول العربية تنظر بإيجابية للتعاون الثلاثي بين الدول الثلاث".

وأضاف، أن "القمة الثلاثية التي ستعقد في بغداد يوم غد، ستعلي من مصلحة الشعوب العربية وكيفية تحقيق القدر الاكبر من الانسجام والتوافق والتنسيق في المصالح الاقتصادية والسياسية العربية".

وأشار إلى أن "النموذج العربي الجماعي أمر جيد يحظى بتشجيع جامعة الدول العربية وتنظر له بإيجابية وسيصب بمصلحة الجامعة العربية".

ومن المقرر أن تشهد بغداد يوم غد الأحد، "قمة ثلاثية" تمثل العراق ومصر والأردن.